В США видят "тревожные сигналы" сотрудничества РФ и Китая в Арктике

Соединенные Штаты заявляют, что внимательно наблюдают за активизацией сотрудничества между Россией и Китаем в Арктике, и что некоторые из их недавних шагов в военном сотрудничестве в регионе посылают "тревожные сигналы".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Reuters сказал специальный посланник США по вопросам Арктики Майкл Сфрага.

Россия и США являются одними из восьми стран, имеющих территории в Арктике.

і. Китай называет себя "приарктической" державой и хочет создать в Арктике "Полярный шелковый путь" – новый судоходный маршрут, поскольку полярный ледовый щит отступает с повышением температуры.

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Майкл Сфрага отметил, что "частота и сложность" недавнего военного сотрудничества между Москвой и Пекином в регионе посылают "тревожные сигналы".

"Тот факт, что они работают вместе в Арктике, привлекает наше внимание. Мы пристально и усердно следим за этим. Мы очень внимательно следим за развитием их активности", – сказал он.

Сфрага привел пример совместного полета российских и китайских бомбардировщиков у побережья Аляски в июле, а также совместный проход китайских и российских кораблей береговой охраны через Берингов пролив в октябре.

По его словам, эти действия проводились в международных водах, в соответствии с международным правом, но тот факт, что бомбардировщики пролетели у побережья Аляски, вызывает беспокойство по поводу безопасности США.

"Нам действительно нужно думать о безопасности, укреплять наши собственные альянсы, нашу собственную взаимную оборону. Аляска, североамериканская Арктика, является западным флангом НАТО, и поэтому мы должны думать об Арктике именно так", – добавил он.

Недавно сообщалось, что Германия планирует в будущем быть более вовлеченной в Арктике и, среди прочего, ответить на агрессивное поведение России в этом регионе.

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