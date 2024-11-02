У США бачать "тривожні сигнали" співпраці РФ і Китаю в Арктиці

Сполучені Штати заявляють, що уважно спостерігають за активізацією співпраці між Росією і Китаєм в Арктиці, і що деякі з їхніх нещодавніх кроків у військовій співпраці в регіоні надсилають "тривожні сигнали".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Reuters сказав спеціальний посланець США з питань Арктики Майкл Сфрага.

Росія і США є одними з восьми країн, що мають території в Арктиц

і. Китай називає себе "приарктичною" державою і хоче створити в Арктиці "Полярний шовковий шлях" – новий судноплавний маршрут, оскільки полярний льодовий щит відступає з підвищенням температури.

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Майкл Сфрага зазначив, що "частота і складність" нещодавньої військової співпраці між Москвою і Пекіном в регіоні надсилають "тривожні сигнали".

"Той факт, що вони працюють разом в Арктиці, привертає нашу увагу. Ми пильно і старанно стежимо за цим. Ми дуже уважно стежимо за розвитком їхньої активності", – сказав він.

Сфрага навів приклад спільного польоту російських і китайських бомбардувальників біля узбережжя Аляски в липні, а також спільне прохід китайських і російських кораблів берегової охорони через Берингову протоку в жовтні.

За його словами, ці дії проводилися в міжнародних водах, відповідно до міжнародного права, але той факт, що бомбардувальники пролетіли біля узбережжя Аляски, викликає занепокоєння з приводу безпеки США.

"Нам дійсно потрібно думати про безпеку, зміцнювати наші власні альянси, нашу власну взаємну оборону. Аляска, північноамериканська Арктика, є західним флангом НАТО, і тому ми повинні думати про Арктику саме так", – додав він.

Нещодавно повідомляли, що Німеччина планує в майбутньому бути більш залученою в Арктиці і, серед іншого, відповісти на агресивну поведінку Росії в цьому регіоні.

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