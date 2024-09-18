Германия хочет быть более активной в Арктике для противостояния России

Германия планирует в будущем быть более вовлеченной в Арктике и, среди прочего, ответить на агрессивное поведение России в этом регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает T-Online.

Правительство Германии хочет и в дальнейшем расширять свою деятельность в Арктике – прежде всего из соображений безопасности и климатической политики.

Захватническая война России против Украины "навсегда изменила геополитическую среду и на крайнем севере", заявила министр иностранных дел Анналена Бербок по случаю принятого в среду решения кабинета министров о новой немецкой арктической стратегии.

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"Россия усиливает свое стратегическое присутствие в регионе и становится все более агрессивной в отношении арктических соседей НАТО", – сказала она.

Арктика имеет "центральное значение" для безопасности в Европе, пояснила министр. Поэтому федеральное правительство адаптирует свою арктическую политику: "Мы стремимся к тесному сотрудничеству с нашими партнерами по НАТО и партнерами в регионе, чтобы ответить на растущие вызовы политике безопасности и защитить международный порядок, основанный на правилах, в том числе и в Арктике".

Стратегия также уделяет особое внимание защите климата и окружающей среды в Арктике. "Мы требуем четких правил для экологически безопасной добычи сырья, – пояснила Бербок. "И мы поддерживаем коренное население, живущее в Арктике", – добавила она.

Заместитель спикера правительства Вольфганг Бюхнер прокомментировал решение правительства: "Бизнес как всегда с Россией больше невозможен и в Арктике". Кроме того, Арктика является "системой раннего предупреждения о последствиях усиления климатических изменений, от которых регион особенно страдает". Это также является причиной для федерального правительства "еще больше расширить немецкое участие в этом регионе".

Новые руководящие принципы немецкой арктической политики были разработаны всеми ведомствами под руководством Федерального министерства иностранных дел. Они объединяют арктическую политику различных министерств и определяют стратегические цели федерального правительства в Арктике.

Напомним, весной Норвежская полицейская служба безопасности заявляла, что агенты российской разведки работают в Западной Норвегии, чтобы готовить диверсии против объектов критической инфраструктуры.

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