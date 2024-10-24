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Чешский журналист, которого не впустили в Грузию, отправился в Европу после 34 часов под стражей

Новости — Четверг, 24 октября 2024, 13:13 — Мария Емец

Чешско-британский журналист Рэй Бейсли, которого не впустили в Грузию и задержали в аэропорту, наконец вылетел обратно в Европу; по его словам, его продержали под стражей без связи 34 часа.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

После 9:00 24 октября Бейсли написал свой первый твит с 22 октября, когда рассказал о своих проблемах на въезде в Грузию. 

"После 34 часов незаконного задержания в аэропорту Тбилиси почти без связи с миром теперь я в безопасности, в настоящее время – в аэропорту Варшавы", – написал он, добавив, что будет лететь оттуда домой в Прагу.

Он поблагодарил всех, кто помогал ему после задержания, в том числе чешских дипломатов, и пообещал позже рассказать больше деталей о том, что происходило.

Напомним, во вторник Бейсли написал, что прибыл в Тбилиси для освещения выборов, но ему по неизвестным причинам отказывают во въезде. Впоследствии его девушка сообщила, что Бейсли задержали и отобрали все личные вещи.

В четверг в Грузии сообщили об обысках у двух грузинских эксперток Atlantic Council.

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