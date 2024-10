Чешский журналист, которого не впустили в Грузию, отправился в Европу после 34 часов под стражей

Чешско-британский журналист Рэй Бейсли, которого не впустили в Грузию и задержали в аэропорту, наконец вылетел обратно в Европу; по его словам, его продержали под стражей без связи 34 часа.

Об этом он рассказал в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

После 9:00 24 октября Бейсли написал свой первый твит с 22 октября, когда рассказал о своих проблемах на въезде в Грузию.

After 34 hours of being unlawfully detained at the Tbilisi airport without almost any connection with the world I’m now in safety currently at the airport in Warsaw.



I’m devastated to leave Georgia. These elections are crucial to the country and to the whole world. I will now… pic.twitter.com/NgNkOCzppK

