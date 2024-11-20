Разведка Британии оценила состояние Черноморского флота РФ на третий год большой войны

Британская разведка отметила, что успешные действия Украины против Черноморского флота РФ привели к уничтожению около четверти его крупных судов, включая флагман, и заставили убраться в восточную часть акватории, но ЧФ РФ все еще играет роль в поддержке наземных операций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 20 ноября.

Разведка отмечает, что до начала полномасштабной войны в России почти точно считали ЧФ РФ составляющей стратегических морских возможностей, а за три года войны флот понес немалые потери из-за успешных операций Украины.

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До войны Черноморский флот РФ имел большое существенное преимущество над ВМС Украины, однако после 24 февраля Украина уничтожила или существенно повредила около 25% крупных военных кораблей, которые Россия завела в Черное море, в том числе потопила флагман – крейсер "Москва", который хвастался своей ПВО.

Вследствие украинских действий Черноморскому флоту РФ пришлось выводить все важнейшие суда с исторической базы в оккупированном Севастополе в Новороссийск, и соответственно адаптировать свою деятельность, констатирует разведка.

"Несмотря на то, что деятельность Черноморского флота России сейчас ограничивается восточной частью акватории Черного моря, он сохраняет способность наносить дальнобойные удары по территории Украины, поддерживая наземные операции", – отмечают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров отмечали, что в октябре среднесуточные потери Россией личного состава на фронте стали рекордными.

Также разведка Великобритании отметила растущее давление российских сил на Купянск в Харьковской области.