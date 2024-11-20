Розвідка Британії оцінила стан Чорноморського флоту РФ на третій рік великої війни

Британська розвідка відзначила, що успішні дії України проти Чорноморського флоту РФ призвели до знищення близько чверті його великих суден включно з флагманом та змусили забиратися у східну частину акваторії, але ЧФ РФ все ще відіграє роль у підтримці наземних операцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 20 листопада.

Розвідка відзначає, що до початку повномасштабної війни у Росії майже точно вважали ЧФ РФ складовою стратегічних морських спроможностей, а за три роки війни флот зазнав чималих втрат через успішні операції України.

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До війни Чорноморський флот РФ мав велику суттєву перевагу над ВМС України, проте після 24 лютого Україна знищила чи суттєво пошкодила близько 25% великих військових кораблів, які Росія завела у Чорне море, у тому числі потопила флагман – крейсер "Москва", який хизувався своєю ППО.

Внаслідок українських дій Чорноморському флоту РФ довелося виводити усі найважливіші судна з історичної бази в окупованому Севастополі до Новоросійська, та відповідно адаптувати свою діяльність, констатує розвідка.

"Попри те, що діяльність Чорноморського флоту Росії зараз обмежується східною частиною акваторії Чорного моря, він зберігає спроможність завдавати далекобійних ударів по території України, підтримуючи наземні операції", – зазначають в огляді.

В одному з попередніх оглядів зазначали, що у жовтні середньодобові втрати Росією особового складу на фронті стали рекордними.

Також розвідка Великої Британії відзначила зростаючий тиск російських сил на Куп'янськ у Харківській області.