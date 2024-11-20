СМИ: В Британии намекают, что США сняли ограничения для Украины на удары Storm Shadow

Из правительственных кругов Великобритании начали звучать намеки на то, что США разрешили Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по РФ.

Об этом говорится в публикации The Times, сообщает "Европейская правда".

В частном порядке высокопоставленный источник в правительстве ранее говорил, что премьер-министр Кир Стармер хочет позволить Украине использовать оружие по своему усмотрению для самообороны и Великобритания уже несколько месяцев оказывает давление на США по этому вопросу.

США сначала не давали разрешения на использование своих технологий для ракет Storm Shadow в России, поскольку были обеспокоены возможной эскалацией конфликта.

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По словам источника в Министерстве иностранных дел, "переломный момент" наступил, когда Россия привлекла северокорейских военных, что было расценено как "значительная эскалация".

Теперь ожидается одобрение со стороны США в отношении Storm Shadow, особенно учитывая то, что Украина уже использовала американские дальнобойные ракеты для ударов по РФ.

Во вторник утром Стармер начал отбрасывать осторожность, намекая на то, что это лишь вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow могут быть использованы Украиной для ударов по РФ.

"Мы должны обеспечить Украину тем, что ей нужно, столько, сколько ей нужно для победы в этой войне. Но я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, потому что если я это сделаю, то выиграет только один – Путин", – говорил он.

Высокопоставленные правительственные источники заявили, что изменение формулировок Стармера было преднамеренным, и намекнули, что предыдущие возражения американской стороны против использования Storm Shadow теперь сняты.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что США позволили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.

В то же время в Госдепе отказались комментировать сообщения СМИ о якобы разрешении Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

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