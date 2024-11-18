Боррель заявил, что США разрешили бить по России "на расстояние до 300 км"

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель утверждает, что США позволили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров.

Об этом он заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 18 ноября, пишет "Европейская правда".

На вопрос о том, почему администрация Джо Байдена решила разблокировать дальнобойные удары по России именно сейчас, Боррель сказал: "Администрация Байдена позволила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории".

"То есть речь идет о радиусе в 300 километров. Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не достигает далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", – добавил он.

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Стоит заметить, что топ-дипломат ЕС не уточнил своего источника информации, поскольку официальные американские чиновники до сих пор не подтверждают разрешения Украине бить американским оружием по России.

Также Боррель повторил, что в Евросоюзе каждая страна самостоятельно принимает решение относительно использования своего оружия Украиной.

"Сегодня не было никакого решения по этому поводу. Каждая страна будет делать так, как считает целесообразным. Американская администрация долгое время говорила "нет", и на этот раз она сказала "да", – подытожил он.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие – ракеты ATACMS – по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

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