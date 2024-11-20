Глава Пентагона объяснил согласие США впервые передать противопехотные мины Украине

Решение администрации Байдена впервые отправить противопехотные мины в Украину было мотивировано изменением тактики России на фронте.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин его цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

Россияне, отметил министр, были настолько безуспешными в том, как они вели боевые действия, что несколько изменили свою тактику.

"Они больше не ведут наступление своими механизированными силами. Они действуют с помощью пехоты, которая способна подойти и проложить путь механизированным войскам", – пояснил он.

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Остин сказал, что украинским военным нужны "вещи, которые могут помочь замедлить эти усилия".

США предоставляли Украине противотанковые мины с начала войны, но решение о предоставлении противопехотных мин является еще одним важным изменением в политике администрации Байдена, который покидает пост.

"Противопехотные мины, которые мы хотели бы предоставить Украине, – это мины, которые не являются постоянными. Мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самодетонируют, и это делает их гораздо безопаснее, чем те, которые они создают самостоятельно", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что Украина должна ответственно относиться к тому, чтобы "фиксировать, где они ставят эти мины".

Ранее СМИ сообщили, что президент США Джо Байден одобрил поставки Украине противопехотных мин, что может помочь укрепить оборону украинских сил от наступления российских оккупационных войск.

Также сообщали, что США планируют отправить Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.