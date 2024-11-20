Глава Пентагону пояснив згоду США вперше передати протипіхотні міни Україні

Рішення адміністрації Байдена вперше відправити протипіхотні міни в Україну було мотивоване зміною тактики Росії на фронті.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін його цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Росіяни, зауважив міністр, були настільки безуспішними в тому, як вони вели бойові дії, що дещо змінили свою тактику.

"Вони більше не ведуть наступ своїми механізованими силами. Вони діють за допомогою піхоти, яка здатна підійти і прокласти шлях механізованим військам", – пояснив він.

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Остін сказав, що українським військовим потрібні "речі, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля".

США надавали Україні протитанкові міни з початку війни, але рішення про надання протипіхотних мін є ще однією важливою зміною в політиці адміністрації Байдена, який залишає посаду.

"Протипіхотні міни, які ми хотіли б надати Україні, – це міни, які не є постійними. Ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самодетонують, і це робить їх набагато безпечнішими, ніж ті, які вони створюють самостійно", – сказав Остін.

Він наголосив, що Україна має відповідально ставитися до того, щоб "фіксувати, де вони ставлять ці міни".

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін, що може допомогти зміцнити оборони українських сил від наступу російських окупаційних військ.

Також повідомляли, що США планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot і NASAMS, яких має вистачити до кінця року.