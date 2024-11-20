Австрия выделяет миллионы евро на программу "Зерно из Украины" и восстановление энергетики

Австрия решила выделить 2 миллиона евро на программу "Зерно из Украины" и еще 5 млн евро – на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины по итогам визита министра иностранных дел Андрея Сибиги в Вену.

В ходе визита Сибига провел в Вене двусторонние переговоры с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом.

По его словам, агрессивные действия Москвы выходят далеко за пределы поля боя, в частности из-за использования энергетики как оружия. Министр отметил, что Австрия недавно почувствовала это на себе, и подчеркнул, что общая задача союзников – противодействовать российскому давлению.

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Сибига также выразил благодарность Шалленбергу за финансовую и гуманитарную поддержку Австрии.

"Я ценю решение выделить 2 миллиона евро на программу "Зерно из Украины". Мы будем и в дальнейшем развивать наше двустороннее сотрудничество", – отметил он.

Сибига поблагодарил за решение Австрии предоставить 5 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины и добавил, что украинская сторона также ценит предоставленные Австрией дополнительные 3 миллиона евро на гуманитарную помощь перемещенным лицам через Красный Крест, ЮНИСЕФ и другие международные гуманитарные организации.

В конце октября Австрия передала Украине 10 автобусов, которые получила Марганецкая община Днепропетровской области.