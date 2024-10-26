Австрія передала 10 автобусів для Марганецької громади
Новини — Субота, 26 жовтня 2024, 12:15 —
Австрія передала Україні 10 автобусів, які отримала Марганецька громада Дніпропетровської області.
Про це повідомило посольство Австрії в Україні, інформує "Європейська правда".
Автобуси передала австрійська неурядова організація Hilfswerk International.
🌍Hilfswerk International 🇺🇦 continues to support the communities that need help the most, in particular in those regions that are in the critical zone. Another 10 buses were successfully delivered by @Hilfswerk_Intl to the Marhanets community.
We are stronger together.... pic.twitter.com/yAdbXqpNdJРеклама:– Austria in Ukraine (@AustriaInUA) October 24, 2024
"Hilfswerk International продовжує підтримувати громади, які найбільше потребують допомоги, зокрема в тих регіонах, що перебувають у критичній зоні. Ще 10 автобусів були успішно доставлені Марганецькій громаді", – йдеться у повідомленні посольства.
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