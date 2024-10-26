Австрія передала 10 автобусів для Марганецької громади

Австрія передала Україні 10 автобусів, які отримала Марганецька громада Дніпропетровської області.

Про це повідомило посольство Австрії в Україні, інформує "Європейська правда".

Автобуси передала австрійська неурядова організація Hilfswerk International.

🌍Hilfswerk International 🇺🇦 continues to support the communities that need help the most, in particular in those regions that are in the critical zone. Another 10 buses were successfully delivered by @Hilfswerk_Intl to the Marhanets community.

We are stronger together.... pic.twitter.com/yAdbXqpNdJ Реклама: October 24, 2024

"Hilfswerk International продовжує підтримувати громади, які найбільше потребують допомоги, зокрема в тих регіонах, що перебувають у критичній зоні. Ще 10 автобусів були успішно доставлені Марганецькій громаді", – йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, у п'ятницю 18 карет швидкої допомоги та медичні набори від Словаччини були відправлені медикам Київської та Сумської областей.

У жовтні стало відомо, що Словаччина надасть 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.