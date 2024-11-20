Италия выделяет 200 млн евро на восстановление электросети Украины

Италия решила инвестировать в восстановление украинской электросети 200 млн евро.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни на итальянско-украинском бизнес-форуме, сообщает "Европейская правда".

Таяни отметил, что инвестировать в восстановление Украины нужно уже сейчас, во время войны.

"Мы решили 200 миллионов евро инвестировать для того, чтобы позволить Украине восстановить электросеть, которая была разрушена российскими атаками. Мы не можем позволить, чтобы "генерал зима" стал союзником России", – сказал итальянский министр.

Реклама:

Он также напомнил, что Италия организует конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в следующем году.

Напомним, самая первая конференция по восстановлению Украины в 2022 году проходила в швейцарском Лугано, в 2023 году – в Лондоне. В 2024 году конференция состоялась в Берлине.