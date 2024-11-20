Центробанк Испании: Смертельные наводнения ударят по экономическому росту страны

Центробанк Испании оценивает, что смертельные наводнения, которые накрыли страну в конце октября, могут снизить экономический рост в четвертом квартале 2024 года на 0,2 процентного пункта.

Об этом заявил глава Банка Испании Хосе Луис Эскрива, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

По словам главы испанского центробанка, на 78 муниципалитетов Испании, пострадавших от стихийного бедствия, приходится в среднем 2% экономики страны.

Эскрива подчеркнул, что в пострадавших от наводнений регионах в краткосрочной перспективе "экономическая деятельность прекратится" из-за разрушения физического и производственного капитала. К примеру, в одной только Валенсии приостановили работу почти 2% всех занятых работников.

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"Ожидаемое влияние (на экономику Испании. – Ред.) будет близким к минус 0,2 процентного пункта на квартальные темпы роста в четвертом квартале", – отметил председатель Банка Испании.

В третьем квартале испанская экономика выросла на 0,8% благодаря увеличению экспорта и внутреннего потребления, превысив прогнозы Банка Испании. По последним прогнозам правительства, которые не учитывали последствий наводнений, ВВП Испании в 2024 году должен вырасти на 2,4%.

По последним данным, 214 человек погибли от наводнений на востоке Испании, тысячи домов были разрушены стеной воды и грязи. Работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются уже три недели.