Количество погибших в результате наводнений в Испании возросло до 214

Количество жертв разрушительных наводнений, опустошивших восток Испании, возросло до 214 человек.

Об этом пишет издание El Pais, сообщает "Европейская правда".

Число погибших возросло с обнаружением в это воскресенье тела пропавшей женщины в Летуре.

После стихийного бедствия 210 тел погибших нашли в Валенсии, три – в Кастилии-Ла-Манче и одно – в Андалусии.

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В Валенсии, наиболее пострадавшем регионе, спасательные и очистные работы продолжаются, несмотря на предупреждение Государственного метеорологического агентства об угрозе сильных штормов, которые могут привести к значительным скоплениям осадков.

Внезапные наводнения на этой неделе, вызванные проливными дождями, которые ученые связали с чрезвычайной климатической ситуацией, затопили города и села, уничтожая мосты, автомобили, деревья и уличные фонари. Количество пропавших без вести остается неизвестным.

Тысячи людей не имели доступа к воде или еде, а части наиболее пострадавших районов остаются недоступными.

Груды транспортных средств и мусора заблокировали некоторых жителей в их домах, а другие остались без электричества и стабильной телефонной связи.

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании.

Ранее на этой неделе Национальная полиция Испании арестовала 39 человек, в том числе нескольких несовершеннолетних, за кражи в районах, наиболее пострадавших от стихии.