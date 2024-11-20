Центробанк Іспанії: Смертельні повені вдарять по економічному росту країни

Центробанк Іспанії оцінює, що смертельні повені, які накрили країну наприкінці жовтня, можуть знизити економічне зростання в четвертому кварталі 2024 року на 0,2 відсоткового пункта.

Про це заявив очільник Банку Іспанії Хосе Луїс Ескріва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

За словами очільника іспанського центробанку, на 78 муніципалітетів Іспанії, які постраждали від стихійного лиха, припадає в середньому 2% економіки країни.

Ескріва підкреслив, що в постраждалих від повеней регіонах у короткостроковій перспективі "економічна діяльність припиниться" через руйнування фізичного і виробничого капіталу. Приміром, в одній лише Валенсії призупинили роботу майже 2% всіх зайнятих працівників.

Реклама:

"Очікуваний вплив (на економіку Іспанії. – Ред.) буде близьким до мінус 0,2 відсоткового пункта на квартальні темпи зростання в четвертому кварталі", – зазначив голова Банку Іспанії.

У третьому кварталі іспанська економіка зросла на 0,8% завдяки збільшенню експорту та внутрішнього споживання, перевищивши прогнози Банку Іспанії. За останніми прогнозами уряду, що не враховували наслідків повеней, ВВП Іспанії у 2024 році має зрости на 2,4%.

За останніми даними, 214 людей загинули від повеней на сході Іспанії, тисячі будинків були зруйновані стіною води і бруду. Роботи з ліквідації наслідків повені тривають вже три тижні.