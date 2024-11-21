В США большинство сторонников демократов снова хотели бы Харрис кандидатом на выборах

Несмотря на поражение на выборах кандидата демократов Камалы Харрис большинство сторонников партии хотели бы ее номинации на следующих президентских выборах.

Как сообщает The Hill, пишет "Европейская правда", такие результаты опроса опубликовала компания Puck News/Echelon Insights.

Харрис оказалась абсолютным лидером в опросе о том, кого из политиков-демократов сторонники партии хотели бы видеть кандидатом на следующих президентских выборах в 2028 году.

41% демократов поддержали бы повторную номинацию действующей Харрис. На втором месте после нее с большим отрывом оказался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом с поддержкой 8%, на третьем – губернатор Пенсильвании Джош Шапиро с 7%, который в этой кампании был один из претендентов на должность вице-президента у Харрис.

Реклама:

Выдвижение Тима Волза, номинированного на вице-президента Харрис на последних выборах, в качестве кандидата в президенты поддержали бы 6%, и столько же – нынешнего министра транспорта Пита Бутиджича.

Опрос проводился 14-18 ноября среди 1010 респондентов, возможная погрешность составляет 3,5 процентных пункта.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис в своем первом выступлении после поражения на президентских выборах пообещала продолжить борьбу – вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.

Читайте также: Договориться с Трампом: что должна делать Украина для сохранения поддержки Соединенных Штатов