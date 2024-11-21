У США більшість прихильників демократів знову хотіли б бачити Гарріс кандидаткою на виборах

Попри поразку на виборах кандидатки демократів Камали Гарріс більшість прихильників партії хотіли б її номінації на гаступних президентських виборах.

Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", такі результати опитування опублікувала компанія Puck News/Echelon Insights.

Гарріс виявилася абсолютною лідеркою в опитуванні про те, кого з політиків-демократів прихильники партії хотіли б бачити кандидатом на наступних президентських виборах у 2028 році.

41% демократів підтримали би повторну номінацію чинної Гарріс. На другому місці після неї з великим відривом опинився губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом з підтримкою 8%, на третьому – губернатор Пенсильванії Джош Шапіро з 7%, який у цій кампанії був один з претендентів на посаду віцепрезидента у Гарріс.

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Висування Тіма Волза, номінованого на віцепрезидента Гарріс на останніх виборах, як кандидата у президенти підтримали би 6%, і стільки ж – теперішнього міністра транспорту Піта Бутіджича.

Опитування проводили 14-18 листопада серед 1010 респондентів, можлива похибка склада 3,5 процентних пункта.

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму першому виступі після поразки на президентських виборах пообіцяла продовжити боротьбу – імовірно, натякаючи на подальшу участь у політиці.

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