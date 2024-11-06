Харрис обратилась к сторонникам: признала поражение, но обещает "продолжить борьбу"

Вице-президент США Камала Харрис в своем первом выступлении после поражения на президентских выборах пообещала продолжить борьбу – вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Выступая возле Говардского университета в Вашингтоне, Харрис признала, что результат выборов президента США был не тем, "чего мы хотели и за что мы боролись".

"Мы должны принять результаты этих выборов. Ранее сегодня я поговорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также пообещала ему помощь с переходом власти и что мы сделаем это мирным способом", – отметила она.

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Демократка подчеркнула необходимость мирной передачи власти, которая, по ее словам, отличает демократию от автократии, а также отметила, что граждане должны быть преданы не конкретной партии или политику, а Конституции.

"Хотя я признаю поражение в этих выборах, я не отказываюсь от борьбы, которая питала эту кампанию. Борьбу за свободу, справедливость, возможность и достоинство всех людей, за идеалы в основе нашей страны, которые отражают лучшее в Америке. От этой борьбы я никогда не откажусь", – пообещала Харрис.

Она призвала сторонников вести эту борьбу не только во время выборов, но и собственными действиями.

"Иногда борьба занимает время. Это не значит, что мы не победим. Никогда не сдавайтесь", – сказала вице-президент США.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден также поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пригласил его в Белый дом.

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