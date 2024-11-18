Сийярто раскритиковал разрешение США на удары по территории России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение США разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение главы венгерского МИД в Facebook.

Венгерский глава МИД подверг критике американское решение разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России.

"Провоенный мейнстрим сделал последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не уклоняются от худшего: расширения войны в Украине до глобальных масштабов", – считает Сияйрто.

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Также, по его мнению, результаты выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, создают новую политическую реальность.

"Эта новая реальность базируется на воле людей, которые определились на выборах. Они решили поддержать промирные, патриотические силы. Провоенные политики, которых отстранили от власти в Вашингтоне и Брюсселе, отказываются считаться с волей народа", – заявил он.

Также он добавил, комментируя первую встречу министров иностранных дел ЕС после победы Трампа, которая происходит 18 ноября, что "это будет тяжелая битва, ведь Брюссель также должен остановить эскалацию".

Как ранее сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на вовлечение в войну войск Северной Кореи.

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