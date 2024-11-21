Угорщина розгорне ППО на сході країни після дозволу Україні бити західною зброєю вглиб РФ

Міністр оборони Угорщини розпорядився розгорнути протиповітряну оборону у районах країни, найближчих до кордону з Україною, пояснивши це побоюванням ескалації після дозволу Україні бити західною зброєю вглиб території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Telex.

Угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький заявив у своєму Facebook, що розпорядився розгорнути на північному сході країни засоби ППО, пояснивши це тим, що масштаби російсько-української війни "більші, ніж будь-коли, і війна увійшла у найнебезпечнішу фазу".

Він пояснив це, зокрема, зняттям далекобійних обмежень для України та пов’язав з цим затвердження Путіним оновленої ядерної доктрини, в якій Росія розширила можливі умови застосування ядерної зброї (нагадаємо, правитель Кремля анонсував цей крок ще в кінці вересня).

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Минулими вихідними, коли кілька російських ракет збили вже неподалік кордону з Угорщиною у Карпатах, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував заявою про необхідність "посилити зусилля для наближення миру".

Після звісток про зняття далекобійних обмежень для України Сійярто звинуватив чинну адміністрацію США в "атаці на нову реальність", що постає після перемоги Дональда Трампа, і створенні загрози розширення війни.

Після перших ударів України, ймовірно, західними ракетами вглиб території РФ угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони, аби обговорити загрозу ескалації війни.