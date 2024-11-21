Spiegel в эдиториале раскритиковал Шольца за промедление с Taurus для Украины

Во влиятельном немецком издании Der Spiegel вышла статья-эдиториал с критикой в адрес канцлера Олафа Шольца о том, что он до сих пор не решается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, вероятно, из предвыборных соображений, и связывают с ними же телефонный звонок Путину.

Как сообщает "Европейская правда", редакционная статья вышла утром 21 ноября.

Публикация с заголовком "Канцлер подводит Украину" начинается упоминанием о том, как глава МИД России Сергей Лавров недавно похвалил позицию Шольца о непредоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus как "ответственную и принципиальную".

"Раньше канцлер шел за решениями Вашингтона, но выглядит так, что сейчас предвыборная кампания для него важнее", – говорится в статье.

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В эдиториале отмечают, что наступает период, когда Украина больше чем когда-либо нуждается в поддержке именно европейских союзников, ситуация становится все сложнее, ресурсы Украины истощаются и 2025 год вероятно станет решающим в войне.

Издание отмечает, что и президент США Джо Байден, и Лондон с Парижем, очевидно, поняли необходимость максимально усилить Украину сейчас – как свидетельствует разрешение бить западными ракетами вглубь России. Однако Олаф Шольц и дальше цепляется за свое решение не передавать Украине ракеты Taurus, хотя в предыдущих решениях "шел за США", а общая немецкая помощь Украине действительно значительна и является по объемам крупнейшей после американской.

"Удивляет, что Шольц сейчас хочет вести кампанию за счет Украины. По какой еще причине ему нужно было звонить Владимиру Путину? Звонок стал прежде всего подарком для пропаганды Кремля. А Шольц лишь узнал то, что и так было известно – что российский правитель не хочет мира.

С этим страхом, замаскированным под осторожность, канцлер не просто поддается на ядерный блеф Путина. Он ориентируется также на сторонников замирения в собственной партии и среди левых и правых сторон политического спектра", – отмечают в статье.

Если Германия сейчас оставит Украину, это будет иметь горькие последствия, а агрессивная Россия будет проблемой для любого будущего правительства Германии.

"Больше нельзя полагаться на то, что США будут "глобальным полицейским". Даже если Трамп сможет организовать какое-то перемирие, это не будет постоянной развязкой. Украине нужны гарантии безопасности, и предоставить их должны прежде всего европейцы", – отмечается в публикации.

Напомним, в оппозиционном блоке ХДС/ХСС связали нежелание канцлера Олафа Шольца передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus с политическими соображениями.

Свободная демократическая партия, которая вышла из правящей коалиции, хочет вынести на голосование в Бундестаге предложение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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