В Бундестаг подадут новое предложение о передаче Украине Taurus

Свободная демократическая партия, которая вышла из правящей коалиции Олафа Шольца, на следующей пленарной неделе вынесет на голосование в Бундестаге предложение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом агентству DPA заявил лидер фракции свободных демократов Кристиан Дюрр, пишет "Европейская правда".

Дюрр отметил, что его партия всегда настаивала на поддержке Украины объединенно и в тесной координации с союзниками.

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"Администрация Байдена в США принимает решительные меры. Теперь Германия должна последовать ее примеру и передать Украине Taurus", – сказал политик.

Большинство депутатов Свободной демократической партии уже выступали за поставку Taurus, но во время голосований за аналогичные инициативы в прошлом голосовали против в рамках коалиционной дисциплины. Так же против голосовала и другая коалиционная партия, "Зеленые", чьи члены также выступают за поставки ракет.

После распада коалиции Свободная демократическая партия теперь предполагает, что большинство в поддержку этого шага может быть найдено.

"Когда я смотрю на заявления, сделанные (оппозиционным союзом) ХДС/ХСС и "Зелеными" в последние дни, я убежден, что большинство в Бундестаге проголосовало бы за Taurus" – сказал Дюрр.

ХДС/ХСС, свободные демократы и "Зеленые" имеют вместе 403 мандата из 735, и, таким образом, теоретически имели бы большинство.

Однако "Зеленые", которые входят в состав правительства меньшинства во главе с федеральным канцлером Шольцом, в случае рассмотрения этой инициативы были бы вынуждены голосовать против линии главы правительства.

Шольц недавно несколько раз повторил, что он и в дальнейшем будет отказываться от поставок Taurus.

Кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц (ХДС) и федеральный министр экономики и кандидат на пост канцлера от "Зеленых" Роберт Габек заявили, что они поддерживают этот шаг.