"Укрзалізниця" запускает ежедневный поезд в Будапешт, первый – в середине декабря

"Укрзалізниця" объявила о запуске нового прямого международного рейса "Киев-Будапешт", он будет курсировать ежедневно, начиная с 15 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рейс сообщением Киев – Будапешт №9/10 станет 20-м международным поездом железной дороги. Первый поезд отправится в путь 15 декабря, с тех пор они будут курсировать ежедневно.

В составе будут стандартные спальные купейные и люксовые вагоны. Поезд будет отправляться из Киева в 10:16 и прибывать в Будапешт в 06:00, в обратном направлении из Будапешта – в 22:40 с прибытием в Киев в 19:11. Билет в купейном вагоне будет стоить ориентировочно 3000 гривен.

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"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом", – председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.⠀

Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли удобно пересесть на поезда в направлении Вены, Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также в направлении Румынии, Словении и других европейских стран. Время ожидания между пересадками составляет не более двух часов.

Напомним, также в декабре польский перевозчик планирует запустить новый маршрут Варшава – Ковель.

Ранее сообщалось, что Украина и Словакия имеют планы относительно поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в столицу Австрии Вену.