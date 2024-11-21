"Укрзалізниця" запускає щоденний потяг до Будапешта, перший – в середині грудня

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нового прямого міжнародного рейсу "Київ-Будапешт", він буде курсувати щоденно, починаючи з 15 грудня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі компанії.

Рейс сполученням Київ – Будапешт №9/10 стане 20-м міжнародним поїздом залізниці. Перший поїзд вирушить у дорогу 15 грудня, відтоді вони будуть курсувати щоденно.

У складі будуть стандартні спальні купейні та люксові вагони. Поїзд буде вирушати з Києва о 10:16 і прибувати до Будапешта о 06:00, у зворотному напрямку з Будапешта – о 22:40 з прибуттям до Києва о 19:11. Квиток у купейному вагоні буде коштувати орієнтовно 3000 гривень.

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"Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом," – голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.⠀

Розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди у напрямку Відня, Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюриха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн. Час очікування між пересадками становить не більше двох годин.

Нагадаємо, також у грудні польський перевізник планує запустити новий маршрут Варшава – Ковель.

Раніше повідомляли, що Україна і Словаччина мають плани щодо потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня.