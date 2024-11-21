В ЕС отреагировали на данные об ударе РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Украине

В ЕС прокомментировали информацию о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты во время недавней атаки на Украину.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

По его словам, в ЕС видели сообщения о применении Россией таких ракет и сейчас оценивают полную картину.

"Очевидно, что такие атаки будут означать еще одну явную эскалацию со стороны Путина. И в течение последнего периода времени мы фактически не испытывали недостатка в признаках дальнейшей эскалации конфликта со стороны Путина", – отметил Стано.

Реклама:

По его словам, атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не являются признаком того, что кремлевский правитель стремится к деэскалации.

"Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России, он привлек северокорейских солдат на европейскую землю, поэтому это все явные признаки стремления к эскалации, а не реального поиска путей к миру", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он добавил, если данные о применении РФ межконтинентальной баллистической ракеты подтвердятся, "это будет еще одним количественным и качественным изменением в этом подходе и четким признаком эскалации".

По данным Воздушных сил, во время последней ракетной атаки на город Днепр РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету. Источники "УП" сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

В то же время, как впоследствии сообщили СМИ, на Западе сомневаются, что РФ применила межконтинентальную ракету.