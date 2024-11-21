СМИ: На Западе сомневаются, что Россия ударила по Днепру межконтинентальной ракетой

Западный чиновник заявил, что российская атака 21 ноября не похожа на атаку с использованием межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом он заявил в комментарии ABC News, передает "Европейская правда".

Как известно, в четверг, 21 ноября, Россия осуществила ракетный удар по территории Украины, в частности по Днепру. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины писали о том, что враг мог ударить по городу межконтинентальной баллистической ракетой.

По словам западного чиновника, такая атака не была похожа на запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он считает, что это была баллистическая ракета, передают журналисты.

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❗ Сьогодні вночі росіяни, як заявили у @KpsZSU, вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності.



На відео зафіксований ранок 21 листопада у Дніпрі. pic.twitter.com/DR5bLyzbHC – Повернись живим (@BackAndAlive) November 21, 2024

Как передает издание, Москва не сразу подтвердила это заявление, а представитель Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев, заявив, что такой вопрос следует адресовать Министерству обороны России.

Как сообщалось, во время этой атаки Польша поднимала свою военную авиацию.

Напомним, во вторник, 19 ноября, правитель России Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Глава военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр считает, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.