WSJ: В результате удара Украины по Курщине ранен генерал КНДР

В результате ракетных ударов Украины по территории Курской области получил ранения высокопоставленный генерал Северной Кореи.

Об этом со ссылкой на анонимного западного чиновника сообщила газета The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника WSJ, генерал КНДР был ранен во время недавнего удара Украины в районе Курской области. Он не уточнил подробностей того, как именно он был ранен и о каком генерале идет речь.

Это первый раз, когда на Западе подтвердили ранение высокопоставленного северокорейского военного, отмечает The Wall Street Journal.

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Газета накануне сообщала, что Северная Корея отправила в Россию генерал-полковника Ким Йон Бока для командования войсками КНДР. Этот генерал является одним из 10 важнейших военных деятелей КНДР и часто выступает помощником Ким Чен Ына.

Накануне западные СМИ подтвердили удары ракетами Storm Shadow по военному объекту в Курской области.

Сообщалось, что целью удара мог быть имение Барятинского в Марьино, где мог располагаться командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.