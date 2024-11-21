WSJ: Унаслідок удару України по Курщині поранений генерал КНДР

У результаті ракетних ударів України по території Курської області зазнав поранень високопоставлений генерал Північної Кореї.

Про таке з посиланням на анонімного західного посадовця повідомила газета The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника WSJ, генерал КНДР був поранений під час нещодавнього удару України в районі Курської області. Він не уточнив подробиць того, як саме він був поранений і про якого генерала йдеться.

Це перший раз, коли на Заході підтвердили поранення високопоставленого північнокорейського військового, зауважує The Wall Street Journal.

Реклама:

Газета напередодні повідомляла, що Північна Корея відправила до Росії генерал-полковника Кім Йон Бока для командування військами КНДР. Цей генерал є одним з 10 найважливіших військових діячів КНДР і часто виступає помічником Кім Чен Ина.

Напередодні західні ЗМІ підтвердили удари ракетами Storm Shadow по військовому об’єкту на Курщині.

Повідомлялось, що ціллю удару міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, де міг розташовуватись командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють в Курській області.