СМИ назвали фаворита "Права и справедливости" на пост президента Польши

Президент Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий является фаворитом в кандидаты на пост президента от главной оппозиционной партии "Право и справедливость".

Об этом стало известно изданию Onet, пишет "Европейская правда".

Официальная презентация кандидата от оппозиции состоится в воскресенье. Однако, по данным источников в партии, пока Кароль Навроцкий является наиболее вероятным кандидатом.

Накануне сообщалось, что список вероятных кандидатов "ПиС" сузился до двух. Кроме Навроцкого, в списке фигурировал экс-министр образования Пшемыслав Чарнек.

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Навроцкого лоббировала фракция экс-премьера Матеуша Моравецкого. Шансы Чернека были сильно подорваны недавним исследованием, которое положили на стол руководителю "ПиС" соратники бывшего премьер-министра.

Сейчас о выдвижении своей кандидатуры уже объявил спикер Сейма, председатель партии "Польша 2050" Шимон Головня.

С другой стороны, "Гражданская коалиция" премьер-министра Дональда Туска проведет праймериз 22 ноября, на котором партийные активисты будут выбирать между мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и главой МИД Радославом Сикорским.

Сейчас мэр Варшавы опережает главу МИД Польши в опросах.

Избранный в результате голосования кандидат в президенты от "Гражданской коалиции" должен представить свою программу 7 декабря в Силезии.

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