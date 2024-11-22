В Чехии возмутились ордером МУС на арест премьера Израиля: Подрывает доверие к суду

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил решение Международного уголовного суда на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Об этом чешский министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По его словам, неправильным является решение поставить на один уровень "террориста и того, кто защищает от него свою страну".

"Это также подрывает доверие к суду, который выдал такие ордера", – отметил Липавский.

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В то же время он добавил, что Чехия "всегда будет выступать за соблюдение международного права".

Накануне стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.

США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.