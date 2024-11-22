У Чехії обурились ордером МКС на арешт прем'єра Ізраїлю: Підриває довіру до суду

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу.

Про це чеський міністр написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, неправильним є рішення поставити на один рівень "терориста і того, хто захищає від нього свою країну".

"Це також підриває довіру до суду, який видав такі ордери", – зазначив Ліпавський.

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Водночас він додав, що Чехія "завжди виступатиме за дотримання міжнародного права".

Напередодні стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.