WP: Генсек НАТО поедет к Трампу, чтобы обсудить Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ближайшее время собирается встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить стратегию переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

Об этом говорится в публикации журналиста The Washington Post Дэвида Игнатиуса, который ссылается на неназванных должностных лиц, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает журналист, встреча Рютте с Трампом состоится в имении избранного президента в Мар-а-Лаго.

Неназванный немецкий чиновник рассказал журналисту, что послание Рютте будет заключаться в том, что интересам Трампа и Европы будет служить "справедливый и прочный мир", который не будет поощрять российскую агрессию и обеспечит надежные гарантии безопасности для Украины.

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Собеседник рассказал, что Рютте будет пытаться убедить Трампа, что плохое соглашение по Украине повредит ему самому так же сильно, как и Европе.

"Имейте в виду, что вы должны решить вопрос Украины таким образом, чтобы он не преследовал вас во время вашего президентского срока", – так немецкий чиновник описал послание Трампу.

Ряд других европейских чиновников поделились ожиданиями, что именно Рютте станет главным европейским переговорщиком с Трампом.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми выражал убеждение, что Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для последней условиях.

Похожую позицию высказывал и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, который выразил убеждение, что Трамп не допустит победы России в войне.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп "гораздо сильнее" хозяина Кремля Владимира Путина и может заставить последнего прекратить войну.