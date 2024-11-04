Джонсон не верит, что Трамп бросит Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США не допустит победы России в полномасштабной войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон сказал в интервью CNN.

По словам экс-премьера Британии, простого продолжения нынешней политики Джо Байдена в отношении Украины "недостаточно, даже если Камала (Харрис. – Ред.) победит".

Он вспомнил свои встречи с Трампом на посту министра иностранных дел Великобритании и добавил, что "по всем ключевым вопросам он (Трамп. – Ред.) занимал очень твердую позицию – будь то Иран, Сирия или Украина, Россия или Путин.

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"Я слышу, что говорят другие. И сказать, что я не нервничаю, было бы неправдой. Я действительно крайне обеспокоен. Но я считаю на основе того, что Дональд Трамп делал в прошлом, что у него будет твердая позиция", – считает Джонсон.

Бывший британский премьер считает, что Трамп, который увлечен "возвращением Америке величия", не захочет начать свой президентский срок, "позволив, по сути, советской империи "вернуть величие".

В прошлом месяце Борис Джонсон заявил, что непредсказуемости Дональда Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Владимира Путина не идти полномасштабной войной на Украину.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября, а также отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну.