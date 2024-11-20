Глава МИД Британии: Трамп не поддержит плохую для Украины сделку об окончании войны

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми выразил убеждение, что избранный президент США Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для последней условиях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию New Statesman.

Лемми на вопрос о будущей политике Трампа относительно войны в Украине сослался на разговоры с друзьями в Республиканской партии США, которые придерживаются "ястребиных" взглядов.

"Дональд Трамп имеет определенную преемственность с такой позицией "мира через силу". Что я точно знаю о Дональде Трампе, так это то, что он не любит неудачников и не хочет проигрывать, он хочет получить правильную сделку для американского народа", – считает глава британского МИДа.

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"И он знает, что правильная сделка для американского народа – это мир в Европе, а это означает устойчивый мир, а не что Россия достигнет своих целей и вернется за новыми захватами в ближайшие годы", – добавил он.

Похожую позицию высказывал и бывший премьер Британии Борис Джонсон, который выразил убеждение, что Трамп не допустит победы России в войне.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп "гораздо сильнее" хозяина Кремля Владимира Путина и может заставить последнего прекратить войну.