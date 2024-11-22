Польские фермеры планируют начать забастовку на пункте пропуска "Медыка-Шегини"

В субботу, 23 ноября, утром польские фермеры планируют начать забастовку перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини": ограничения движения будут касаться грузовиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской таможни, передает "Европейская правда".

Предварительно польские таможенники сообщили, что фермеры планируют начать забастовку в субботу, 23 ноября, в 09:00.

"Польские таможенники проинформировали о том, что блокирование движения транспортных средств продлится до конца 2024 года", – говорится в сообщении.

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Таможенники отметили, что протестующие будут пропускать автобусы и легковые авто в обоих направлениях. Ограничения движения будут касаться грузовиков.

На въезд в Украину польские фермеры планируют пропускать по одному грузовику в час. На выезд из Украины будут блокировать грузовики весом более 3,5 тонны.

8 октября писали, что польские фермеры собираются возобновить блокаду движения грузов через границу с Украиной, как в прошлом году, и анонсировали первую блокаду для КПП "Медыка – Шегини", которую хотят держать до конца года.

Предыдущая блокада фермеров, длившаяся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенне – Рава-Русская".

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