В Сербии арестовали 11 человек из-за обвала крыши на вокзале со многими жертвами
В Сербии арестовали 11 человек в рамках расследования дела об обвале крыши на железнодорожном вокзале, в результате которого погибли 15 человек.
Об этом сообщает AP со ссылкой на сербскую прокуратуру, информирует "Европейская правда".
Подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступных действий против общественной безопасности, причинении общественной опасности и нарушении правил проведения строительных работ.
По данным местных СМИ, среди задержанных был Горан Весич, который после трагедии подал в отставку с должности министра строительства.
Аресты произошли после того, как в связи с трагедией поднялась волна протестов с требованием привлечь к ответственности и наказать виновных.
Напомним, кровля на входе в вокзал города Нови-Сад внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, проводил китайский подрядчик.