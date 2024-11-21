В Сербии арестовали 11 человек в рамках расследования дела об обвале крыши на железнодорожном вокзале, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на сербскую прокуратуру, информирует "Европейская правда".

Подозреваемым предъявлены обвинения в совершении преступных действий против общественной безопасности, причинении общественной опасности и нарушении правил проведения строительных работ.

По данным местных СМИ, среди задержанных был Горан Весич, который после трагедии подал в отставку с должности министра строительства.

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Аресты произошли после того, как в связи с трагедией поднялась волна протестов с требованием привлечь к ответственности и наказать виновных.

Напомним, кровля на входе в вокзал города Нови-Сад внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, проводил китайский подрядчик.