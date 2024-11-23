Трамп определился с кандидатом на должность министра финансов США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Как заявил Трамп – ему "очень приятно номинировать Скотта Бессента на должность 79-го Министра финансов Соединенных Штатов Америки".

"Скотта уважают как одного из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики. Он уже давно является решительным сторонником идеи "Америка превыше всего", – заявил новоизбранный американский президент.

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Фото: AP

Министр финансов США играет ключевую роль в глобальной экономике, контролирует крупнейший в мире рынок облигаций, сбор налогов и экономические санкции.

Как писало агентство Bloomberg, 62-летний Бессент был ключевым экономическим советником Трампа во время предвыборной кампании. Он разрабатывал экономическую политику и готовил важные речи.

Журналисты отмечали, что Бессент известен своим стремлением к пересмотру валютной политики США, хотя и не поддерживает активное обесценивание доллара. Он неоднократно заявлял, что некоторые экономические инициативы, например, тарифы, могут привести к усилению курса доллара.

Недавно Трамп определил нового кандидата на генпрокурора после снятия кандидатуры скандального Мэтта Гейца – им стала бывший генпрокурор Флориды Пэм Бонди.

А кандидатом на должность госсекретаря США стал сенатор Марко Рубио.

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