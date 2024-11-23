Трамп визначився із кандидатом на посаду міністра фінансів США

Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення інвестора Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США.

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Як заявив Трамп – йому "дуже приємно номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го Міністра фінансів Сполучених Штатів Америки".

"Скота поважають як одного з провідних міжнародних інвесторів та стратегів у галузі геополітики та економіки. Він вже давно є рішучим прихильником ідеї "Америка понад усе", – заявив новообраний американський президент.

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Фото: AP

Міністр фінансів США має ключову роль у глобальній економіці, контролює найбільший у світі ринок облігацій, збір податків та економічні санкції.

Як писало агентство Bloomberg, 62-річний Бессент був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії. Він розробляв економічну політику та готував важливі промови.

Журналісти зазначали, що Бессент відомий своїм прагненням до перегляду валютної політики США, хоча й не підтримує активного знецінення долара. Він неодноразово заявляв, що деякі економічні ініціативи, наприклад, тарифи, можуть спричинити посилення курсу долара.

Нещодавно Трамп визначив нового кандидата на генпрокурора після зняття кандидатури скандального Метта Гейца – ним стала колишня генпрокурорка Флориди Пем Бонді.

А кандидатом на посаду держсекретаря США став сенатор Марко Рубіо.

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