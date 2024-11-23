Министр энергетики Молдовы прокомментировал предстоящий визит в РФ на переговоры с "Газпромом"

Молдавский министр энергетики Виктор Парликов заявил, что его поездка в Санкт-Петербург на переговоры по поставкам российского газа в Приднестровье запланирована на 25 ноября.

Об этом сообщило NewsMaker, передает "Европейская правда".

Парликов, комментируя свой запланированный на 25 ноября визит в российский Санкт-Петербург заявил, что "понимает", что визит в "Россию, которая является страной-агрессором – это чувствительный момент".

"Но таковы наши варианты. Или вы едете и обсуждаете, или вы не едете и не обсуждаете. Если не обсуждаете, то, на мой взгляд, теряете возможность решить проблему", – заявил Парликов.

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Он подчеркнул, что для Молдовы важно добиться от "Газпрома" ясности в вопросе поставок газа в приднестровский регион.

"Мы составили 12 различных сценариев, что произойдет в том или ином случае. Мы сможем справиться даже с тем сценарием, в котором транзит и поставки российского газа в приднестровский регион прервутся, только это не самый лучший сценарий", – цитируют слова молдавского министра журналисты.

Парликов рассказал, что Кишинев обеспокоен возможностью прекращения поставок газа после 1 января.

"Все знают, что приднестровский регион полностью зависит от этого газа. Если не будет этой де-факто бесплатной поставки, то регион не сможет функционировать. А там наши граждане. И социально-экономический коллапс региона, в котором находится и вооружение, и российская армия, и боеприпасы, создает гораздо большие риски для безопасности на региональном уровне", – заявил он.

Следовательно, он отметил, что в стране "заинтересованы и выступают за сохранение поставок газа в приднестровский регион, по крайней мере в этот период, чтобы сохранить спокойствие".

"Никто не хочет дестабилизировать ситуацию", – пояснил молдавский министр.

По его словам, молдавская делегация на переговорах намерена "понять, будет ли „Газпром" выполнять свои контрактные обязательства поставки газа в приднестровский регион, даже если не будет транзита через Украину".

"Если нет, то это уже другая история. Нам важна ясность в этом вопросе, и как можно скорее, чтобы подготовиться к сценарию, при котором поставки прекратятся. Если это произойдет, то будет сложно для всех нас", – добавил Парликов.

Как известно, после начала полномасштабной войны в Украине Молдова отказалась от российского газа, покупая его на европейском рынке. Но "Газпром" продолжает поставлять газ в Приднестровье, которое обеспечивает Молдову большей частью электроэнергии.

Летом 2023 года правительство Молдовы подготовило три сценария для отопительного сезона, один из которых допускал возобновление закупок у "Газпрома" для правобережья.

В начале октября 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не рассматривает продление соглашения с российским "Газпромом" о транзите после того, как с завершением 2024 года истечет срок действия существующего соглашения.

После этого Парликов во время визита в Киеве встретился с украинским коллегой Германом Галущенко и обсудил сотрудничество в энергетической сфере и безопасность запасов природного газа, которые Молдова хранит в Украине.