Глава МИД Франции: для нас нет "красных линий" в поддержке Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что для Парижа "нет красных линий" в поддержке Украины, и подтвердил, что это касается и ударов по территории России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью BBC.

Жан-Ноэль Барро отметил, что Украина может применять французское дальнобойное оружие по целям на территории России из оборонительных соображений, не детализируя, было ли уже такое применение.

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Министр отметил, что западные партнеры не должны устанавливать никаких ограничений на поддержку Украины.

"Конечно, если мы хотим делать больше – нам придется тратить больше, и думаю, что мы должны ответить на эти новые вызовы", – добавил он.

На вопрос о том, означает ли это, что Франция допускает даже привлечение своих войск при необходимости, Барро ответил, что Париж "не исключает никаких сценариев". Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил эту позицию еще в начале года.

"Мы будем поддерживать Украину настолько интенсивно и долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на кону наша безопасность. С каждым дополнительным квадратным километром, который занимает российская армия, угроза становится на километр ближе к Европе", – подчеркнул он.

"Конечно, если мы хотим делать больше – нам придется тратить больше, и думаю, что мы должны ответить на эти новые вызовы", – добавил он.

Барро также сказал, что Париж "открыт" к идее более конкретного приглашения Украины в НАТО. "Мы открыты к расширению приглашения, и в наших дискуссиях с партнерами и союзниками и друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы они стали ближе к нашей позиции", – цитирует его BBC.

Напомним, ранее на этой неделе на Западе неофициально подтвердили первые удары франко-британскими ракетами Storm Shadow по России, вскоре после слухов о таком решении США относительно американских ракет ATACMS.

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