СМИ: Франция может внести изменения в законодательство на фоне дела о массовом изнасиловании

Франция может внести изменения в свое законодательство об изнасиловании, впервые включив в него необходимость согласия на сексуальный акт.

Об этом написало агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Ранее Францию всколыхнул судебный процесс о массовом изнасиловании, побудив некоторых ведущих политиков призвать к изменениям.

Доминик Пелико признался, что годами накачивал свою жену наркотиками и нашел десятки мужчин в интернете, которые насиловали ее, пока она была без сознания – 50 мужчин предстали перед судом вместе с ним.

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Несмотря на видеодоказательства против них, по меньшей мере 35 подсудимых отрицали обвинения в изнасиловании, утверждая, что Пелико обманом заставил их поверить, что они участвуют в сексуальной игре. Они также утверждали, что Жизель Пелико могла симулировать сон.

Агентство отметило, что министр юстиции Франции Дидье Миго недавно заявил, что выступает за обновление законодательства, как и президент Эмманюэль Макрон.

Как известно, в 2023 году Франция заблокировала включение определения изнасилования через неполучение согласия на секс в директиву ЕС.

Аналогичные законы уже существуют в Швеции, Германии, Испании, Великобритании и более 12 других европейских стран.

Однако, как пишет агентство, уголовное законодательство Франции определяет изнасилование как акт проникновения или оральный половой акт, совершенный в отношении кого-то с применением "насилия, принуждения, угрозы или неожиданности".

В нем нет четкого упоминания о необходимости согласия партнера, а прокуроры должны доказать намерение изнасиловать, чтобы получить обвинительный вердикт, отмечают юридические эксперты.

Сейчас делегация парламента по правам женщин, межпартийная рабочая группа из 36 законодателей, возобновила работу над законопроектом, который пересмотрит юридическое определение изнасилования.

На улицы французских городов в поддержку Жизель Пелико вышли тысячи протестующих.

Фото: Reuters

71-летний Доминик Пелико, как сообщалось ранее, признал свою вину. Дело стало резонансным как во Франции, так и за пределами, а пострадавшая Жизель, требовавшая публичного суда, – иконой феминизма.

В сентябре мэр городка Мазан на юге Франции, 74-летний Луи Бонне был вынужден извиниться за свои слова о резонансном судебном слушании: комментируя процесс, он сказал, что "в конце концов, никто не умер" и "все могло быть гораздо серьезнее".