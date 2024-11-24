В Швейцарии решают на референдуме, нужно ли финансировать "Евровидение-2025"

Жители швейцарского города Базель в воскресенье, 24 ноября, решают на референдуме вопрос о том, должны ли налогоплательщики финансировать проведение песенного конкурса "Евровидение-2025".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Обычно на референдумах в Швейцарии жители заранее отправляют бюллетени по почте, поэтому избирательные участки будут открыты лишь несколько часов до полудня.

Результаты волеизъявления опубликуют позже в этот же день.

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На нынешнем конкурсе победу одержал представитель Швейцарии Nemo, что дало право стране на проведение "Евровидения" в следующем году.

Однако небольшая ультраконсервативная христианская партия "Федеральный демократический союз Швейцарии" собрала достаточно подписей, чтобы добиться проведения референдума по вопросу о том, стоит ли выделять 34,96 миллиона швейцарских франков (39,5 миллиона долларов) на проведение шоу.

Евровидение – некоммерческое мероприятие, финансируемое преимущественно за счет взвешенных взносов вещателей участвующих стран.

Однако "Евровидение" утверждает, что учитывая выгоды, принимающие города-хозяева также должны сделать свой вклад.

Глава отдела коммуникаций конкурса 2025 года Эди Эстерманн заявил, что если избиратели откажутся выделять деньги, "Евровидение" придется сократить".

"Мероприятие, запланированное на 10 дней, будет сведено к большому телевизионному шоу в субботу вечером, и никаких публичных мероприятий за пределами главной площадки", – отметил он.

Несмотря на то, что по условиям контракта переезд в другой город остается возможным, в Базеле уже полным ходом идет подготовка, а до финала, который состоится 17 мая, осталось менее полугода.

"Команда проекта очень надеется, что избиратели Базеля признают эту уникальную возможность для города и страны в целом", – сказал Эстерманн.

Напомним, в сентябре швейцарцы на референдуме отвергли пенсионную и экологическую реформы.

А в марте в Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение пенсионных выплат для пожилых людей, а также против повышения установленного законом пенсионного возраста.