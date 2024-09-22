Швейцарцы на референдуме отвергли пенсионную и экологическую реформы

В это воскресенье на референдуме в Швейцарии на суд народа было вынесено два законопроекта: реформа второй составляющей пенсионной системы страны и инициатива по "защите биоразнообразия".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

На федеральном референдуме в воскресенье в Швейцарии народ снова решал вопрос пенсионного обеспечения. На этот раз, после того как в марте этого года швейцарские избиратели одобрили введение 13-й пенсии по старости и потере кормильца (AHV, "первая опора" пенсионной системы), на повестке дня находилась реформа "второй опоры" пенсионной системы (BVG).

Швейцарская пенсионная система состоит из трех компонентов, или "опор". Первый компонент – страхование в связи со старостью и нетрудоспособностью (AHV), финансируемое государственным, то есть общественным бюджетом, и работодателем. Но этот компонент еще не способен обеспечить нормальную жизнь на заслуженном отдыхе. И здесь вступает в игру второй компонент – профессиональный накопительный пенсионный план (BVG), финансируемый работодателем и работником (есть еще третий компонент: добровольный частный накопительный план, известный в стране под названием "компонент 3-а").

Реклама:

В центре реформы находился так называемый пересчетный коэффициент (Umwandlungssatz / Taux de conversion). Он является в Швейцарии базовым показателем. С его помощью накопленный к моменту выхода на пенсию капитал данного лица пересчитывается в размер месячной пенсионной выплаты. Снижение этого показателя, говорили сторонники реформы, стало необходимым в связи с увеличением средней продолжительности жизни швейцарцев.

Но левые партии и профсоюзы выступили против реформы и в конце марта 2023 года организовали проведение референдума, указывая, что люди должны будут платить больше за меньшую пенсию, в то же время финансовая индустрия получит дополнительную выгоду, выкачивая миллиарды из пенсионных фондов второго компонента.

Аргументы власти смогли убедить швейцарцев, которые обычно склонны доверять реформам, предложенным парламентом и правительством. В пользу реформы свои голоса отдали лишь 32,9% избирателей, тогда как против реформы выступили 67,1% тех, кто имеет в стране право голоса.

Аргументы, которые приводили сторонники экологической инициативы, тоже не убедили избирателей страны. Инициатива Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft ("За будущее нашей природы и ландшафта", в прессе она называлась коротко "Инициатива в пользу биоразнообразия"), выдвинутая левыми природоохранными ассоциациями и организациями еще в сентябре 2020 года, требовала зарезервировать в стране дополнительные материальные и, конечно же, финансовые ресурсы "для свободного развития здоровой экосреды".

Многие противники инициативы были убеждены, что в случае ее реализации она имела бы значительные негативные последствия для сельского хозяйства, сферы туризма и для производства электроэнергии. Не говоря уже о том, что она заметно ограничила бы суверенные права федерального центра и субъектов федерации по самостоятельному формированию своей сельскохозяйственной политики, а следовательно, Швейцария могла бы еще в большей степени стать зависимой от продовольственного импорта.

Результат голосования оказался довольно очевидным и однозначным: в ее пользу свои голоса отдали 37 процентов избирателей, тогда как против выступили 63 процента тех, кто имеет в стране право голоса.

Напомним, в марте в Швейцарии на референдуме проголосовали за повышение пенсионных выплат для пожилых людей, а также против повышения установленного законом пенсионного возраста.