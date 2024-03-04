На референдумі у Швейцарії підтримали додаткову "13-ту пенсію"

У Швейцарії на референдумі в неділю проголосували за підвищення пенсійних виплат для літніх людей, а також проти підвищення встановленого законом пенсійного віку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Згідно з попередніми офіційними результатами, які опублікував уряд, понад 58% виборців підтримали додаткову пенсію – 13-ту щомісячну виплату на рік, і лише 42% висловилися проти.

Це рішення, яке просували Федерація профспілок Швейцарії та лівоцентристські партії, затвердила більшість з 26 швейцарських кантонів. Опозиція цим заходам була найсильнішою в кантонах з низькими податками.

Уряд, бізнес-лобі та парламент, який наразі схиляється до правих поглядів, відкинули цю пропозицію як фінансово необґрунтовану. У минулому швейцарські виборці обережно ставилися до підтримки заходів, які вважалися ризикованими для бізнесу.

Голосування щодо пенсій контрастує з референдумами останніх десятиліть, на яких Швейцарія відкидала пропозиції щодо скорочення робочого тижня та надання людям більшої кількості вихідних.

Занепокоєння щодо вартості життя широко поширене в заможній країні. Згідно з дослідженням видання Economist, Цюрих – найбільша швейцарська агломерація – опинився на одному щаблі з Сінгапуром як найдорожче місто світу.

Наразі незрозуміло, як буде фінансуватися підвищення пенсій, яке має набути чинності з 2026 року. Противники рішення кажуть, що воно може спричинити підвищення податків або скорочення витрат та ляже тягарем на плечі молодих швейцарців.

Мінімальна пенсія за віком та у зв'язку з втратою годувальника у Швейцарії становить 1 225 швейцарських франків (1 393 долари США) на місяць, а максимальна – 2 450 франків. Для подружніх пар вона становить 3 675 франків.

Раніше учасники кампанії "Електрика для всіх і завжди" у Швейцарії передали Федеральній раді країни підписану 130 тисячами людей петицію із закликом зняти заборону на будівництво нових атомних електростанцій.

У 2019 році Швейцарія вивела з експлуатації Мюленберзьку АЕС після 47 років роботи в межах процесу відмови від атомної енергії.

Але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зростання цін на енергоресурси в країні знову почали обговорювати повернення АЕС. Швейцарія влітку покладається на гідроенергію, але в інші пори року змушена імпортувати енергію, передусім з Франції.