Экс-президент Тайваня: Украина сейчас больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что в ближайшем будущем США должны отдать предпочтение помощи Украине оружием, а не Тайваню.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала, выступая на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в Новой Шотландии, ее цитирует Politico.

Цай Инвэнь подчеркнула, что "США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам". "У нас (Тайваня) еще есть время", – сказала она.

"Победа Украины станет эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии", – убеждена бывший президент Тайваня, имея в виду, что военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.

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Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, и сохраняются опасения, что он попытается вернуть под свой контроль остров силой. США являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.

Недавно командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро признал, что помощь Украине и Израилю начала напрягать способность американских военных подготовиться к потенциальному конфликту в Азии.

Как сообщалось, Европа призывает администрацию Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина получила от США только половину обещанного оружия, а помощь Европы для украинской армии была не меньше.