Кого основные партии Польши выдвигают в президенты и почему Украина может получить проблемы

До президентских выборов в Польше осталось где-то около полугода. Их дата еще не объявлена, но, скорее всего, они пройдут в мае 2025-го.

Несмотря на это, ведущие политические силы уже определились с кандидатами.

И если выбор политической силы премьера Дональда Туска "Гражданская коалиция" был ожидаемым – это действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, то выбор ведущей оппозиционной партии "Право и справедливость" стал откровенным вызовом для Украины.

О том, чего ждать от такой избирательной кампании у соседей и какое влияние эти выборы будут иметь на отношения Киева и Варшавы, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Конкурент Туска или вызов для Украины: что известно о ключевых кандидатах в президенты Польши. Далее – краткое ее изложение.

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Первой, еще в субботу, 23 ноября, своего кандидата объявила "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска.

И этот выбор сложно назвать сенсацией, ведь кандидатом в президенты от партии власти стал мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

Этот выбор является вполне положительным для Украины.

Однако в случае с кандидатом от оппозиционной партии "Право и справедливость" финальный выбор оказался совсем не таким приятным для Украины. Скорее наоборот.

В партии приняли решение, что кандидатом в президенты должен быть политик, не связанный с предыдущим правительством – по принципу „нового Дуды".

В 2015 году молодой адвокат из Кракова Анджей Дуда, не известный широкой публике, однако без шлейфа скандалов, неожиданно для всех выиграл у действующего президента Бронислава Коморовского, открыв тем самым для "ПиС" дорогу к возвращению власти.

Итак, сейчас оказалось, что единственным, кто соответствует критерию "нового Дуды", является Кароль Навроцкий.

Глава Института национальной памяти не является членом партии "Право и справедливость", не был формально связан с предыдущим правительством, более того – был назначен на должность Сенатом (верхней палатой парламента), в котором тогда "ПиС" был в меньшинстве, консолидировав голоса всех сенаторов от правых партий.

Показательной была процедура назначения кандидата в президенты.

Выдвижение Навроцкого произошло не на партийном съезде, а на общественном форуме, в котором "ПиС" якобы просто участвовал и также поддержал этого кандидата. Это позволяет претенденту позиционировать себя не как кандидата от партии "Право и справедливость", что должно помочь ему во втором туре.

Для широкой польской общественности Навроцкий не является известным политиком. Однако он является очень заметным лицом в польско-украинских отношениях. И, к сожалению, не со знаком "плюс".

Во главе Института нацпамяти он придерживался позиции, что в новейшей истории Польши нет черных пятен (а всех историков, кто не соглашался с этим, уволили), а в проблемах украинско-польских отношений виноваты исключительно украинцы, которые устроили геноцид поляков.

Безусловно, победа Навроцкого не способна окончательно испортить отношения стран. Да и победа Тшасковского не позволит ликвидировать исторические споры Киева и Варшавы.

Сейчас Рафал Тшасковский является бесспорным фаворитом президентской гонки. Согласно недавнему опросу, при сценарии выхода Тшасковского и Навроцкого во второй тур кандидат от "Гражданской коалиции" получил бы 50% голосов, а кандидат от "ПиС" – лишь 24%.

Однако впереди еще полгода. И ставка "ПиС" заключается в том, что против кандидата от власти будет играть недовольство экономическими проблемами, в том числе и теми, которые вызваны войной в Украине.

А в пользу Навроцкого – эффект от возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Конкурент Туска или вызов для Украины: что известно о ключевых кандидатах в президенты Польши.