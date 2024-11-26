Bloomberg: Британия впервые при премьере Стармере поставила Украине Storm Shadow

Правительство Великобритании недавно поставило Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow – отправка состоялась еще до недавнего решения разрешить Украине бить западными ракетами по целям на территории РФ.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от людей, знакомых с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Поставка состоялась впервые при премьер-министре Кире Стармере, который пообещал Украине дальнейшую поддержку в войне против России.

Поставки, о которых не было объявлено публично, состоялись несколько недель назад. Они были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия.

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Ракеты были отправлены до недавнего решения США и Британии разрешить Украине бить ракетами дальнего радиуса действия по целям на территории России.

Собеседники агентства отказались сказать, когда именно ракеты прибыли. Они не назвали и точное количество, ссылаясь на необходимость оперативной безопасности.

На прошлой неделе украинские войска впервые выпустили британские ракеты Storm Shadow по целям на территории России – это произошло через день после запуска ATACMS американского производства по РФ.

На саммите G20 в Бразилии 20 ноября глава британского правительства Кир Стармер заявил, что его правительство удваивает поддержку Украины, но отказался предоставить конкретную информацию.

Ранее западные СМИ подтвердили удары ракетами Storm Shadow по военному объекту на Курщине.

Сообщалось, что целью удара мог быть имение Барятинского в Марьино, где мог располагаться командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.