Bloomberg: Британія вперше за прем’єра Стармера поставила Україні Storm Shadow

Уряд Великої Британії нещодавно поставив Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow – відправка відбулась ще до нещодавнього рішення дозволити Україні бити західними ракетами по цілях на території РФ.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від людей, знайомих з цим питанням, пише "Європейська правда".

Постачання відбулося вперше за прем'єр-міністра Кіра Стармера, який пообіцяв Україні подальшу підтримку у війні проти Росії.

Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому. Вони були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіуса дії.

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Ракети були відправлені до нещодавнього рішення США і Британії дозволити Україні бити далекобійними ракетами по цілях на території Росії.

Співрозмовники агентства відмовилися сказати, коли саме ракети прибули. Вони не назвали і точну кількість, посилаючись на необхідність оперативної безпеки.

Минулого тижня українські війська вперше випустили британські ракети Storm Shadow по цілях на території Росії – це сталось через день після запуску ATACMS американського виробництва по РФ.

На саміті G20 у Бразилії 20 листопада глава британського уряду Кір Стармер заявив, що його уряд подвоює підтримку України, але відмовився надати конкретну інформацію.

Раніше західні ЗМІ підтвердили удари ракетами Storm Shadow по військовому об’єкту на Курщині.

Повідомлялось, що ціллю удару міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, де міг розташовуватись командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють в Курській області.