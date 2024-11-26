Министры обороны пяти стран Европы обсудили поддержку Украины на фоне прихода Трампа

Министры обороны пяти крупных европейских стран призвали продолжать поддерживать Украину на фоне опасений относительно влияния будущего президента США Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

В понедельник министр обороны Германии Борис Писториус принял в Берлине своих коллег из Франции, Италии, Польши и Великобритании. Встреча состоялась в новом формате, который министр обороны Великобритании Джон Гили назвал "E5".

Все пятеро министров настаивали на необходимости продолжения предоставления военной помощи Украине. Гили даже призвал "удвоить" поддержку Киева.

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"Мы пятеро хотим сохранить (контактную группу по вопросам обороны Украины)", – сказал Писториус, имея в виду возглавляемый США формат „Рамштайн", организующий военную помощь Киеву.

Министры не упоминали прямо Дональда Трампа, но его присутствие было ощутимым, поскольку европейские страны, как ожидается, будут пытаться сохранить свою приверженность к нему.

"Европе придется действовать еще более скоординировано, имея общие цели, чтобы быть хорошим партнером для США", – сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министры также согласились, что важно не то, сколько средств страны НАТО тратят на вооружение и боеприпасы, а то, как они их тратят.

"Независимо от того, увеличится ли (оборонный) бюджет на 2, 2,5 или 3%, мы должны ликвидировать пробелы в силах и средствах, это самое главное", – заявил журналистам Борис Писториус.

Выполнение требований НАТО по силам и средствам потребует увеличения расходов, считает немецкий министр. "Вероятно, речь будет идти о более 2%, все это знают", – добавил он.

Напомним, глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью "ЕП" высказал мнение, что Европа должна быть жесткой с Трампом, чтобы помочь Украине.

СМИ писали, что Европа призывает администрацию Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.